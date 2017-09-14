Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı 42 ile 45 lira arasından işlem gördü.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:





Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (yaş) kg 19,35 19,59 Antep fıstığı (kavlak) kg 38,03 38,03 Antep fıstığı (kavrulmuş) kg 42,00 45,00 Antep fıstığı (meverdi) kg 82,00 82,07 Antep fıstığı (boz iç) kg 90,36 90,36 Antep fıstığı (kırmızı iç) kg 74,77 74,77