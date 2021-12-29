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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg

4,454,90
Ekmeklik buğdayKg

3,804,15
Kırmızı kabuklu mercimekKg

12,5013,00
MısırKg

3,473,50

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AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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