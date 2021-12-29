Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 12,50-13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|4,45
|4,90
|Ekmeklik buğday
|Kg
|3,80
|4,15
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|13,00
|Mısır
|Kg
|3,47
|3,50
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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