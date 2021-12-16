Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,12 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı en yüksek 4,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|4,60
|5,15
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,25
|4,60
|Çakır arpa
|Kg
|4,17
|4,20
|Beyaz arpa
|Kg
|4,08
|4,12
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,70
|15,00
|Mısır
|Kg
|4,04
|4,08
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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