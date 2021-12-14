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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday (Güneydoğu)Kg

4,555,10
Ekmeklik buğdayKg

4,204,65
Çakır arpaKg

4,154,20
Beyaz arpaKg

4,074,10
Kırmızı kabuklu mercimekKg

14,7015,00
MısırKg

4,054,08

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri

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