Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|4,55
|5,10
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,20
|4,65
|Çakır arpa
|Kg
|4,15
|4,20
|Beyaz arpa
|Kg
|4,07
|4,10
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,70
|15,00
|Mısır
|Kg
|4,05
|4,08
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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