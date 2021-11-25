Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 4,25 ila 4,55 lira arasından satıldı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 4,25 ila 4,55 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|4,55
|4,90
|Ekmeklik buğday
|Kg
|4,25
|4,55
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|11,50
|12,00
|Mısır
|Kg
|3,62
|3,68
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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