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Gaziantep Ticaret Borsası

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 2,94 ila 2,96 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda beyaz arpanın kilogramı 2,94 ila 2,96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

Miktar

En düşük (TL)En yüksek (TL)
Sert buğday ( Güneydoğu )Kg

3,553,78
Ekmeklik buğdayKg

3,223,38
Çakır arpaKg

2,993,02
Beyaz arpaKg

2,942,96
Kırmızı kabuklu mercimekKg

10,1010,30
MısırKg

2,852,88

AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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