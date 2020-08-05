Gaziantep'ten TFF'ye Süper Lige 'Talat Özkarslı' ismi verilsin çağrısı Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve TSYD Gaziantep Şube Başkanı Murat Atay, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak 2020/2021 sezonu için Süper Lige eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın isminin verilmesini istedi.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ve TSYD Gaziantep Şube Başkanı Murat Atay, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunarak 2020/2021 sezonu için Süper Lige eski milli futbolcu Talat Özkarslı'nın isminin verilmesini istedi.

TFF'ye yapılan çağrıya ilişkin Kurt ve Atay yaptıkları ortak açıklamada, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı'nın adı bu sezon oynanacak TFF Süper Lig 2020/2021 sezonuna verilsin" dediler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA