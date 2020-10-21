Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Etik Kurulu'na sevk edildi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 2 menajerin kendisine bir oyuncunun transferine onay vermesi karşısında rüşvet teklif ettiği ile ilgili açıklamalarının ardından başlatılan soruşturma sonrası Etik Kurulu'na gönderildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Etik Kurulu'na sevk edildi. Sumudica, geçtiğimiz günlerde iki menajerin kendisine bir oyuncunun transferine onay vermesi karşısında rüşvet teklif ettiğini ifade etmişti

Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marıusı Ninel şumudıca'nın, 29.09.2020 tarihinde medyada yer alan açıklamaları nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliğince başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, Mariusi Ninel Şumudica'nın Etik Kurulu Talimatı'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve 12/d. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."

Geçen hafta PFDK tarafından ceza alan Sumudica, bu hafta sonu Antalyaspor maçını locadan seyretmiş ve yaşananlar nedeniyle tekrar PFDK'ya sevk edilmişti.