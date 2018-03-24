700 Bisikletçi, Gaziantep'te 'Zamana Karşı' Yarıştı!

Alleben Göleti'nde 29 kilo metrelik yarışların başlanğıcını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptı. Organizasyonda Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu ve çok sayıda sporcu yer aldı.

Toplamda 3 gün devam edecek olan yarışmalara; 5 ayrı ülkeden ortalama 673 bisikletçi katıldı. Yarışmaların ilk gününde elit kategorisinde 'zamana karşı' yarışan bisikletçiler ikinci günde 'noktadan noktaya' kategorisinde yarıştılar. Yarışçılar, Allben Göleti'nden başlayarak dağ ve orman yolunu kullanarak Erikçe Orman Parkı içinde yarışlarını tamamladılar.

2018 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan organizasyon, Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları "Salcano Gaziantep Mtb Stage Race" organizasyonu bu sene Gaziantep'te 3 ayrı günde ve 3 ayrı kategoride yapıldı.

Yarışmalar yarın Erikçe Macera Parkı'nda 'zamana karşı' kategorisiyle ile son bulacak.