Gaziantep'te pamukta hasat tamamlandı
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Gaziantep'te pamukta hasat tamamlandı

31.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:31
Gaziantep'te pamukta hasat tamamlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat tamamlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta hasat tamamlandı.

Üreticiler, Eylül sonunda başladıkları pamuk hasadında son kozalağı toplayarak bu yılki hasadı tamamladı.

Tarım işçileriyle pamuk tarlasında hasat yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu sene pamuk rekoltesinin 75 bin ton olarak gerçekleştiğini belirterek, "Pamuk tarımı üreticilerimiz açısından geçen yıllara oranla iyi geçti. Şuanda son pamuk hasadını yapıyoruz. 1 kilogram pamuk özel çırçır fabrikalarınca 6 lira civarında alınıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticilerimize 1 kilogram pamuk için 1 lira 10 kuruş destek veriyor. Bu sene pamuk üreticilerimiz altın yılını yaşadı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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