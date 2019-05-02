Gaziantep'te 'Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi' başladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi arasında 2-4 Mayıs 2019 tarihlerinde kentte inşaat ve ekonomi alanındaki gelişmelerin tartışılacağı 'Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi' başladı.

Ekonominin kent ve inşaat sektörü ile ilişkilerinin bilimsel çerçevede ve kapsamlı bir şekilde ele alınması amacıyla başlayan ve iki gün sürecek olan kongrenin açılış toplantısına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Mimarlar Odası Şube Başkanı Hasan Özgür, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kongrede konuşan GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep'in girişimciliği ile ön planda olduğu kadar dezavantajları avantaja çeviren bir şehir olduğunu söyleyerek, Sınırımızdaki ülkelerin en büyük tedarikçisiyiz. Bu ülkeleri yeniden inşa edende bizler olacağız. Suriye'de güvenlik tesis edildiği zaman oradaki insanların okula, yola ve hastaneye ihtiyaçları olacaktır. Şimdi nasıl biz o insanların temel ihtiyaçlarının tedarikçisi isek gelecekte ihtiyaçları olacak hastaneyi yolu da biz yapacağızö dedi.

Fatma Şahin ise amaçlarının şehrin dünya şehirleri ile rekabet etme gücünü arttırmak olduğunu belirtti. Verimli çalışmak için yapılanma içerisinde olduklarını anlatan Şahin, Bizler bu şehrin rekabet gücünü arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Bir taraftan verimli çalışma modeli için kendi içimizde yeniden yapılanıyoruz. Daha verimli bir çalışma modeline geçiyoruz. Doğru değişimi yönetmek adına kendi bünyemizdeki sistematik çalışmayı güçlendiriyoruz. Şu anda sanayi ve turizm şehri olarak lezzetin başkenti olarak kongre turizmi adına bölgede en güçlü lider ve parlayan yıldız Gaziantep olacaktırö şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise inşaat sektörünün ekonomiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayarak, Özellikle turizmin yılın tamamına yayılması konusunda Gaziantep'in kongre turizmi anlamında ileriye gitmesi lazım. Suriye'de taşlar yerine oturduğunda ve Suriye'nin inşasında Gaziantep'te üretilen ürünler daha çok kullanılacak. İnşaat sektörü bütün ekonomiyi etkiliyorö diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odasında başlayan açılış programı, Prof. Dr. Ruşen Keleş'in sunumu ile son buldu.

Kaynak: DHA