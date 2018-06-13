Gaziantep'te Hırsızlık Operasyonu

Gaziantep'te 48 ayrı otodan hırsızlık olayının faili ile ona yardım eden zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucu, 48 ayrı olayın faili olduğu belirlenen M.K. operasyonla yakalandı.

15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını, şüpheliyle birlikte gerçekleştirdiği belirlenen C.B. ise ayrı operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan çalıntı 3 altın bilezik, sahibine teslim edildi.

M.K'nin yapılan üst aramasında elde edilen bin 500 lira ile cam kırma aparatına da el konuldu.