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Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte Gaziantep'te kutlama yaptı.

23.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:27
Gaziantep'te Galatasaray taraftarları kutlama yaptı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda ezeli rakibi 'yi 3-1 mağlup eden 'da sarı kırmızılı taraftarlar maçın sonucuyla birlikte 'te kutlama yaptı.

Gaziantep Üniversitesi meydanında bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın taraftarları, ellerinde meşalelerle 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenmenin sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat ve slogan atan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Meydanda çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Taraftarların sevinciKonvoy'dan görüntülerPolis ekiplerinden detaylar

Kaynak: DHA
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