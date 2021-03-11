Gaziantep'te Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
11.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Özmen de izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar