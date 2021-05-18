Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
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Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul'da bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya katılacak Şahinbey Belediye Spor Kulübü'nün 2 yıldır Türkiye'de şampiyonluk yaşadığının altını çizen Güzel, "Bu organizasyonun Gaziantep'te düzenlenecek olmasında dolayı çok mutluyuz. Tüm spor severler inşallah bazı maçları canlı yayın olarak izleyebilecekler. Onlardan destek vermelerini istiyoruz. Bu organizasyon Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün özverileriyle Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Bu tür etkinlikler için Gaziantep ve Şahinbey her zaman hazır." ifadelerini kullandı.

Gökmen ise, "Bu son derece önemli bir organizasyon. Uluslararası anlamda bizi hem sportif hem kültürel hem de Türk misafirperverliğini temsil edebileceğimiz bir organizasyonunun sorumluluğunu aldığı için Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

5 takım katılacak

Türkiye'yi Ampute Süper Ligi'nin son şampiyonu Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın temsil edeceği turnuvaya 5 farklı ülkeden 5 takım katılacak.

Organizasyonda Şahinbey Belediyesi'nin yanı sıra Azerbaycan'nın Karabağ, Polonya'nın Legia Varşova, İtalya'nın Vicenza Calcio ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımları mücadele edecek.

Turnuvada Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından atanan 3'ü Türk olmak üzere 8 hakem görev alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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Gaziantep'te 21-23 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler Spor
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