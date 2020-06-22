Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao sakatlanarak oyunu terk etmişti. Tecrübeli golcünün bugün yapılan kontrollerinde, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Falcao'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

TAKIMDA FORVET KALMADI

Andone'nin sezonu kapatması ve Adem Büyük'ün cezalı olmasının ardından Falcao'nun da sakatlanmasıyla sarı-kırmızılıların kadrosunda sağlıklı forvet oyuncusu kalmadı.