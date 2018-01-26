Gaziantep'in Futbol Efsanesine Ziyaret

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve yöneticiler, Gaziantep futbolunun efsanevi isimlerinden Talat Özkarslı'yı evinde ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yöneticilerden Settar Konukoğlu, Murat Güneri ve Sportif Direktör Kemal Aslan Gaziantep futbolunun efsanevi isimlerinden Talat Özkarslı'yı evinde ziyaret etti. Gaziantep futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan ve Milli Takım'daki birçok başarısıyla kenti temsil eden Talat Özkarslı, yapılan ziyaretten dolayı Başkan Adil Sani Konukoğlu ve yöneticilere teşekkür ederek Süper Lig yolunda başarılar diledi.

Başkan Konukoğlu ise, bir dönemin önemli futbolcuları arasında gösterilen Talat Özkarslı'ya adının yazılı olduğu Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü formasını hediye etti. - GAZİANTEP