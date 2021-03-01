Gaziantep, Gençlerbirliği maçına hazır
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Gaziantep, Gençlerbirliği maçına hazır

01.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:54
Gaziantep, Gençlerbirliği maçına hazır

Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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