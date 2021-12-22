GAZİANTEP - Gaziantep FK-Alanyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
???????Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın toplantı salonuna gelmesi ???????Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması GAZİANTEP - Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Gaziantep FK ile gerçekleşen karşılaşmanın ardından...
??????? Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın toplantı salonuna gelmesi
??????? Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklaması GAZİANTEP - Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Gaziantep FK ile gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.