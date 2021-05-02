Gaziantep FK'ya 4 golün 3'ü kaptan Hakan'dan
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Gaziantep FK'ya 4 golün 3'ü kaptan Hakan'dan

Gaziantep FK'ya 4 golün 3'ü kaptan Hakan'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Gaziantep FK'ya attığı toplam 4 golün 3'ünü kaptan Hakan Arslan kaydetti.

DG Sivasspor'un Gaziantep FK'ya attığı toplam 4 golün 3'ünü kaptan Hakan Arslan kaydetti.

Sivasspor'da forma giyen kaptan Hakan Arslan'ın, Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı şansı tutuyor. Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de Gaziantep FK filelerine gönderdiği 4 golün 3'ünü kaydeden Hakan Arslan, bu istatistik ile dikkat çekiyor.

Kariyerinde 79 gol atan orta saha oyuncusu, lig kariyerinde de en fazla gol kaydettiği takım 6 golle Antalyaspor oldu.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 38 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 36 kez de ilk 11'de görev aldı. Hakan Arslan, 6 gol atarken, 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 2 kez kırmızı kartla, 4 kez de sarı kartla cezalandırılan Arslan, 3 bin 142 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Gaziantep FK'ya 4 golün 3'ü kaptan Hakan'dan
Gaziantep FK'ya 4 golün 3'ü kaptan Hakan'dan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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