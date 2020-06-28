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Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, FTA Antalyaspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma, Kayode ve Jahovic'in karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
28.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:21

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gaziantep'in üstünlük golü, 58. dakikada Oğuz Ceylan'ın asistinde Kayode'den geldi. Antalyaspor'da Hakan Özmert, 66. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Tam maç bu skorla bitecek derken, Antalyaspor penaltı kazandı ve 88. dakikada topun başına gelen Jahovic beraberliği getirdi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisi 11 maça yükselen Antalyaspor, puanını 37 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Gaziantep ise 35 puana ulaştı.

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor evinde lig lideri Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep FK ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

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