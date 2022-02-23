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Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

AA, Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Alaattin Gülerce, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen ve ikinci yarısı oynanan maçta, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Alaattin Gülerce, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gülerce, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında motivasyonu zor bir maça çıktıklarını ifade etti.

Oyuncuları mücadelesinden dolayı tebrik eden Gülerce, şunları kaydetti:

"Motivasyonu zor olan 45 dakikalık bu müsabakada iki takımı da tebrik ediyorum. Birçok eksik ile geldiğimiz deplasmanda 1 puan alarak döndüğümüz için oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Dediğim gibi 45 dakikada motivasyon zor bir süreç. Bunu iyi bir şekilde atlatıp 1 puan aldığımız için mutluyuz. Bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlarda puan ya da puanlar alıp yukarıya doğru tırmanmaya devam etmek istiyoruz."

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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