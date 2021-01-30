Gaziantep FK, milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u kiraladı
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Gaziantep FK, milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u kiraladı

30.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:38
Gaziantep FK, milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u kiraladı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekili Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Ertuğrul'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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