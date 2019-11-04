Gaziantep FK maçının ardından

04.11.2019 23:26

Hayrettin Aksoy: Topu içeri sokmakta zorlanıyoruz

Marius Sumudica: 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı

ERCAN ATA – NESRIN AYDIN YALDIZ/ ANKARA, – Süper Lig'in 10'uncu haftasında Ankaragücü sahasında uzatma dakikalarında yediği goller Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktör Yardımcısı Hayrettin Aksoy ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin ilk yarısında iyi oynamadıklarını ancak buna rağmen rakiplerine pozisyon vermediklerini belirten Hayrettin Aksoy, "Bugün sahada iki Ankaragücü vardı. Birisi ilk yarı kötü oynayan, ikinci yarı ise muhteşem oynayan bir Ankaragücü. Kötü oynadığımız ilk yarıda rakibin tek bir pozisyonu yok. Kötü oynadığımız halde rakibimizin penaltıdan tek golü var. İkinci yarı çok iyi oynayıp 90'ıncı dakikada duran toptan gol yiyoruz. İkinci yarı rakibimiz kalemize gelemiyor, bizim altı pasa düşen birçok pozisyonumuz var ama topu içeri sokmakta zorlanıyoruz. Bu sıkıntıları yaşadığımız için golü bulamayınca mağlup oluyorsunuz. Oyunun hakkı bu değildi, buradan galip ayrılmalıydık. İkinci yarı futbolcularımızın özverili oynayışı ile baskı altına alıp muhteşem cesaretle yapılması gereken her şeyi yapıyorsunuz ama golü bulmayınca mağlup ayrılıyorsunuz" diye konuştu.

MARİUS SUMUDİCA: 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı

Önemli bir 3 puan kazandıklarını ifade eden Marius Sumudica, "Çok büyük bir 3 puan kazandık. Ama bu 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Fiziksel olarak iyi değildik. Haftanın içi kupa maçı oynadık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı. Bu sebepten takımı yenileyemedim. Sakat ve cezalı çoktu. İki kadro kurmak için yeterli derinliğe sahip değilim. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız gol ile kazandık. Antrenmanda çalıştığımız organizasyondan golü bulduk. 15 puan yaptık. Takımımız çok az rahatladı. Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hayrettin Aksoy'un açıklamaları

-Marius Sumudica'nın açıklamaları

Kaynak: DHA