Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maça saatler kala tecrübeli futbolcu st soyunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Necip'in yerine Erdoğan Kaya kadroya dahil edildi.

Beşiktaş, bugün oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Necip Uysal'ın kadrodan çıkardı. Orta saha oyuncusunun üst soyunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği açıklandı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir" ifadelerine verildi.