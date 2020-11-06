Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı

06.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:47

Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maça saatler kala tecrübeli futbolcu st soyunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Necip'in yerine Erdoğan Kaya kadroya dahil edildi.

Beşiktaş, bugün oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi Necip Uysal'ın kadrodan çıkardı. Orta saha oyuncusunun üst soyunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği açıklandı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Necip Uysal'ın yerine Erdoğan Kaya kamp kadrosuna dahil edilmiştir" ifadelerine verildi.

Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Irmak Ünal Demet Evgar Türkan Şoray Yasemin Allen
Spor Sinan Gümüş Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Kasım Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 18:46:46. #1.14#
title