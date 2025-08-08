Gaziantep FK Galatasaray maç özeti ve golleri! (VİDEO) Gaziantep FK GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Gaziantep Fk Galatasaray maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gaziantep FK Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep FK Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Gaziantep FK Galatasaray Süper Lig maç özeti! İşte, Gaziantep FK GS özet videosu haberimizde...

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

GAZİANTEP FK GALATASARAY ÖZET

Gaziantep FK Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gaziantep FK Galatasaray maçı 3-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.