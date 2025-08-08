Gaziantep FK Galatasaray hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep FK Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep FK Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep FK Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Gaziantep FK Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecekler. Ayrıca TOD TV platformundan canlı Gaziantep FK Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Galatasaray maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.