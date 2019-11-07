Gaziantep FK futbolcuları Medikal Park'ta organ bağışı yaptı

07.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:27

Gaziantep FK futbolcuları Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ulaş Zengin ve Raman Chibsah, Gaziantep Medikal Park Hastanesi'nin '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri kapsamındaki programına katılarak organ bağışı yaptı.



Gaziantep Medikal Park Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba ile birlikte Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ulaş Zengin ve Raman Chibsah'ın katıldığı programda organ bağışının önemine vurgu yapıldı.



Etkinliğe katılan futbolcular Günay Güvenç, Oğuz Ceylan ve Ulaş Zengin de organ bilinç oluşturmak adına organ bağışında bulundular.



"Futbolcularımız organ bağışı yaptı"



Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Bizim Gaziantep Futbol Kulübü olarak amacımız futbolcularımızı halk ve şehirle buluşturmak. Bu amaçla sosyal sorumluluk projesi anlamında Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak organ bağışı haftası nedeniyle futbolcularımızı davet ettik. Onlar da bizi kırmayarak etkinliğimize gelerek organlarını bağışladılar. Bu yüzden futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Farkındalık oluşturmak için organlarımı bağışladım"



Kendisinin de organ bağışı yaptığını söyleyen Gaziantep FK takım kaptanı Günay Güvenç, "Takım arkadaşlarımla beraber böyle bir etkinlikte yer aldığım için mutluyum. Organ bağışının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Ben de bu kapsamda organlarımı bağışladım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA