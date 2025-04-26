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Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Gaziantep FK Fenerbahçe kadroda kimler var?

Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Gaziantep FK Fenerbahçe kadroda kimler var?
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maç detayları belli oldu. Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek. Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Gaziantep FK Fenerbahçe kadroda kimler var?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantep FK Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu mu? Gaziantep FK Fenerbahçe kadroda kimler var?

GAZİANTEP FK FENERBAHÇMAÇI DETAYLARI!

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

Tek eksik Mert Hakan

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Derbi öncesi sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde çıktığı 30 maçta 42 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 40 kez havalandırdı ve kalesinde aynı sayıda gol gördü.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

Gaziantep FK: Dioudis, Semih Güler, Sorescu, Viana, N'Diaye, Mbakata, Ogün Özçiçek, Okereke, Lungoyi, Maxim, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Carlos, Skriniar, Tadic, Fred, Szymanski, Talisca, Saint-Maximin, En-Nesyri

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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