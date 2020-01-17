Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar? Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:37

Gaziantep - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Gaziantep takımı 24 puan ile Süper Lig'in 18. haftasında 9. sırada bulunuyor. Sarı lacivertli takım ise 31 puan ile yerini koruyor. Hüseyin Göçek'in hakemliğini üstlendiği Gaziantep - Fenerbahçe maçı detayları...

GAZİANTEP - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Lig'de son olarak Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve 2-1'lik üstünlükle maçı almıştı. Futbol severlerin merakla beklediği maç ise 18 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini Hüseyin Gökçek yaparken, Esat Sancaktar 1., Serkan Ok 2. yardımcı hakem olarak yerini alacak. Kutluhan Bilgiç ise dördüncü hakem olacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. hafta maçlarında kıyasıya mücadele edecek iki takımın müsabakası beIN SPORTS 1'den canlı olarak aktarılacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçeyi ağırlayacak. Maçı yerinde izlemek isteyen taraftar maç biletlerinin fiyatlarını araştırıyor. Fiyatlar 30 ile 750 TL arasında değişiyor. Ayrıca Fenerbahçe logolu passolig kart sahipleri sadece misafir tribünden bilet alabilecekler. İndirimli biltler ise maç öncesi stadyum girişinden satılacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları; VIP alt tribün 750 TL, VIP üst tribün 350 TL, maraton alt 200 TL, maraton üst 150 TL, kale arkası 100 TL ve misafir tribün 130 TL'den satışa sunuldu. Kadın ve öğrenci taraftarlar için satışa sunulan indirimli biletler ise VIP alt tribün 250 TL, VIP üst tribün 125 TL, maraton alt 75 TL, maraton üst 60 TL ve kale arkası 30 TL'den maç günü satılacak.