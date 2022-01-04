Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarını yarın sürdürecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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