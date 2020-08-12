Gaziantep FK'da Muhammet Demir ile yollar ayrıldı! Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüze geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak transfer olan Muhammet Demir'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Kaynak: Hürriyet