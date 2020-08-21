Gaziantep FK, Andre Felipe'yi kadrosuna kattı Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilya ekibi Gremio'dan hücum oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilya ekibi Gremio'dan hücum oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımında da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA