Gaziantep FK, Andre Felipe'yi kadrosuna kattı
Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilya ekibi Gremio'dan hücum oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
21.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:43
Gaziantep Futbol Kulübü, Brezilya ekibi Gremio'dan hücum oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımında da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Andre'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Kaynak: DHA