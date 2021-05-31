Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı

Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep FK, Slovenyalı orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma sonrası açıklamada bulunan kulüp yönetimi, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızı-siyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek. Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Evgar Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Roland Garros Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:34:07. #1.14#

title