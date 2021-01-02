Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti
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Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti

02.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:49
Gaziantep FK, 90+6'da yediği golle Erzurum deplasmanında 2 puan kaybetti

Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK, deplasmanda Erzurumspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Önce Antep Mirallas ile öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı verdi. Erzurumspor'da Emrah Başsan 90+6'da golü kaydetti. Antep, son dakikada yediği gol sonrasında maç fazlasıyla liderliği kaçırdı.

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor ile Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK kozlarını paylaştı

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 69. dakikada Kevin Mirallas kaydetti. Sağ kanattan sıfıra inen Kenan, rakibinden sıyrılıp topu altı pasa çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Mirallas sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

VAR KARARI İLE GELEN GOL

Erzurumspor'da 92. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında yerde kalmıştı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu VAR'ın uyarısı sonrası izleme kararı aldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verildi. 90+6'da penaltı atışını kullanan Emrah Başsan, topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi.

33 yaşındaki Belçikalı yıldız Mirallas, Gaziantep FK'da 10 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans yakaladı.

Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 13 puana çıkarken, Gaziantep FK 28 puana yükseldi ve 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

Haber Yorumları (2)
YORUMCU: Cok dogru Antep sampiyon olacak ya, sampiyonlar liginde final oynayacak ya. . . . Yuru git!
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ERKAN: Antepin ONU kesiliyor maalesef.
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