Gaziantep-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda değişiklik yapmadan sahaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda değişiklik yapmadan sahaya çıktı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ini korudu.

Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın ve Teixeira yedek kulübesinde yer aldı.

Gaziantep'in ilk 11'i

Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'te ise Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko ilk 11'i ile maça başladı.

Kırmızı-siyahlı takımda Sagal, kart cezası nedeniyle yer almadı. Erol Bulut, ayrıca geçen haftaya göre Olkowski, Ulaş Zengin ve Furkan Soyalp'e de ilk 11'de şans vermedi.

Gaziantep'te yeni transferler Kitsiou ve Merkel ise ilk 11'de şans bularak, kırmızı-siyahlı takımla ilk maçlarına çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir