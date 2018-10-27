Gaziantep Basketbol - Fenerbahçe: 55-67

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol sahasında Fenerbahçe'ye 55-67 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyoduna Fenerbahçe iyi başladı. Ahmet ve Datome'nin sayılarıyla öne geçen konuk ekip savunması rakibinin basketlerini engelledi. Gaziantep Basketbol'da kazanılan 8 sayının tamamı ise Jekiri'den geldi. İlk periyot 16-8 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyoda konuk takım etkili oyununu sürdürdü. Fenerbahçe Ahmet ve Morgan'ın sayılarıyla farkı açtı. Gaziantep Basketbol ise Doğan'ın bulduğu sayılarla oyunda tutunmaya çalıştı. Bu periyot 36-23 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

(Karşılaşmanın 3'üncü periyodunda da konuk takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Aradaki farkı koruyan ev sahibi takım periyodu 48-41 önde kapattı.)

Mücadelenin son periyodunda da Fenerbahçe üstünlüğüyle devam etti. Ev sahibi takım bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 67-55 Fenarbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Alper Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emrek, Musa Kazım Çetin

GAZİANTEP BASKETBOL: Shaq McKissic 9, Delroy James 2, Tonye Frank Jekiri 8, Sarunas Vasiliauskas 3, Can Öğüt 6, Marko Tomas 14, Kadir Bayram 2, Doğan Şenli 11, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş, Arber Berisha, Yunus Çankaya

FENERBAHÇE: Luigi Datome 9, Joffrey Lauvergne 9, Nicolo Melli 4, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Kostas Sloukas 11, Marko Guduric 7, Bobby Dixon 11, Ahmet Düverioğlu 16, Egehan Arna, Efe Ergi Tırpancı, Barış Hersek

1'İNCİ PERİYOT: 8-16

İLK YARI: 23-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-48