Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic'ten Beşiktaş mağlubiyeti yorumu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic'ten Beşiktaş mağlubiyeti yorumu Açıklaması

01.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:01
Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic'ten Beşiktaş mağlubiyeti yorumu Açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'e 84-77 yenilen Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Play-off istiyorsak takım olarak bu haftaki basketbolu bir kenara bırakmalıyız." dedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'e 84-77 yenilen Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, "Play-off istiyorsak takım olarak bu haftaki basketbolu bir kenara bırakmalıyız." dedi.

Markovic, AA muhabirine, Beşiktaş'ın maçı kazanmayı hak eden bir oyun anlayışıyla mücadele ettiğini söyledi.

Önemli bir karşılaşmada kendilerinin ise çok da göze hoş gelen bir oyun ortaya koyamadığını aktaran Markovic, "Savunma yapamadık, ribaunt alamadık. Savunmada ve hücumda kendimiz gibi oynamadık. Yani rakip galibiyeti sonuna kadar hak etti. Aksi sonuç tamamen rakip için şanssızlık olurdu." diye konuştu.

"Beşiktaş karşılaşması bizim için ders almamız gereken bir maç olarak geride kaldı." diyen Markovic, "Play-off istiyorsak takım olarak bu haftaki basketbolu bir kenara bırakmalıyız. En azından bu kadar basit top kayıpları yapmamalıyız. Önümüze bakacağız. Kendimize yakışan oyun sistemini her maça yaymalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu
Spor Can Bartu Ünal Karaman Osman Özköylü Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Basketbol Başantrenörü Markovic'ten Beşiktaş mağlubiyeti yorumu Açıklaması - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 11:44:10. #1.14#
title