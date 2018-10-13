Gaziantep Basketbol - Banvit: 73-69
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Banvit'i 73-69 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Banvit'i 73-69 yendi.
Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada ilk çeyreğin ikinci bölümünde iyi savunma yapan ev sahibi ekip, ilk periyodu 19-12 önde geçti.
İkinci çeyrekte farkı daha da açan ve 17. dakikayı 36-23 üstün geçen Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 38-26 önde gitti.
Üçüncü periyoda da iyi başlayan Gaziantep Basketbol, aradaki sayı farkını korudu ve final çeyreğine 58-45 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda toparlanan konuk ekip, farkı hızla eritti. Oliver ve Rıdvan Öncel'in dış atışlarıyla maçın son 3 dakikasına girilirken Banvit farkı 2 sayıya (63-61) indirdi. Çekişmenin son ana kadar sürdüğü maçtan Gaziantep Basketbol 73-69 galip ayrıldı.
Salon: Şahinbey Karataş
Hakemler: Alper Köselerli, Ziya Özorhon, Mehmet Şahin
Gaziantep Basketbol: James 4, Vasiliauskas 19, McKissic 17, Can Uğur Öğüt 12, Doğan Şenli 2, Orhan Haciyeva 2, Yunus Çankaya, Kadir Bayram 2, Jekiri 15
Banvit: Perez 5, Thornton 14, Oliver 9, Morgan 15, Bircevic 7, İsmail Ulusoy, Rıdvan Öncel 12, Metehan Akyel 1, Şehmus Hazer 6, Berke Atar
1. Periyot: 19-12
Devre: 38-26
3. Periyot: 58-45
5 faulle çıkan: 37.48 Jekiri (Gaziantep Basketbol)