Gazi Koşusu, Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul ediliyor. 3 yaşındaki safkan İngiliz taylarının yalnızca bir kez katılabildiği yarış, 2 bin 400 metrelik çim pistte koşuluyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ulu Önder Atatürk adına 1927'den beri kesintisiz düzenlenen, Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

29 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek koşu Kanal D, Tay TV ve Spor Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.

Gazi Koşusu yayını 17.00'e başlayacak.

GAZİ KOŞUSU HAKKINDA

İlk kez 1927 yılında düzenlenen Gazi Koşusu, sadece üç yaşındaki safkan İngiliz taylarının katılabildiği bir yarış olmasıyla dikkat çeker. 2400 metre çim pistte koşulan yarışta kazanan tay, hem prestijli bir ödülün hem de büyük bir tarihin parçası olur.