Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti
Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası olan emektar gazeteci Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti. Akbay'ın cenazesi yarın veya Cumartesi günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası olan gazeteci - yazar Ertuğrul Akbay (81), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK
Alınan bilgiye göre, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akbay, sabah saatlerinde vefat etti. Akbay'ın cenazesinin, yarın veya Cumartesi günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?
Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.
Kaynak: AA