Gazeteci Fatih Doğan: Beşiktaş'ta Necip ve Tolga 1 Yıldır Para Almıyor

TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programında konuşan Fatih Doğan, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Fatih Doğan, "Beşiktaş'ta Necip ve Tolga Zengin 1 yıldır para almıyor. İki oyuncu da yönetime, 'Önce diğer arkadaşlarımıza verin, bize sonra ödersiniz.' dedi." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Vagner Love da uzun süredir maaşını alamadığı için Beşiktaş'tan ayrılmış ve Corinthians'a transfer olmuştu. Beşiktaş'ta yaşanan maddi kriz sezon başından beri devam ediyor.