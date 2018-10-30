Gastronomi Kenti"Nde Nar Ekşisi Mesaisi Başladı

Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te, nar ekşisi yapımına başlandı.



İslahiye ilçesinde narların olgunlaşmasıyla yapımına başlanan nar ekşisi, birkaç aşamadan sonra tüketime hazır hale geliyor.

İslahiye'de öğretmenlik yapan Osman Çavuş, Amanosların eteğindeki İdilli Mahallesi'ndeki bahçesinde ürettiği narları toplayarak, zahmetli bir sürecin ardından nar ekşisi haline getiriyor. Kendisini köye dönüşün bir örneği olarak gördüğünü ifade eden Osman Çavuş, nar, sebze yetiştiriciliği ve arıcılıkla uğraştığını kaydetti.

Ekim ayında başlanan nar hasadıyla toplanan meyvelerin nar ekşisine dönüşme sürecini anlatan Çavuş, narları yıkadıktan sonra bıçakla ikiye böldüklerini ve sopalarla tanelerini döktüklerini ve kabuğundan ayrılan taneleri temiz bir çuvala doldurarak leğende ezip suyunu çıkardıklarını ifade etti.

Çavuş, yaptıkları nar ekşisinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kazana dökülen nar suyunu yaklaşık 5-6 saat odun ateşinde kaynatıyoruz, bu arada üzerinde biriken köpükleri alıyoruz. Kıvamına geldikten sonra bir gün soğumaya ve dinlenmeye bırakıp şişelere doldurarak eşe dosta veriyoruz. Yaklaşık 12-13 kilogram nardan 1 kilogram koyu nar ekşisi elde ediliyor ve kilogramı 45-50 liradan satılıyor."