Gaski Düzbağ Projesini İçin Stand Kurdu

Gaziantep'in en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen " Düzbağ İçme suyu Temin Proje"sini vatandaşa daha iyi tanıtmak için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda stand açtı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 5 metre uzunluğunda 2.6 metre dev borularla Düzbağ Barajı'nın çalışma prensibini anlatan mekanik bir maket kuruldu. Düzbağ Projesi Tanıtım Standı'na vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdi. Ayrıca vatandaşların proje ile ilgili merak ettiği soruları deneyimli bir ekip tarafından cevaplandırılıyor. Sabit personellerin bulunduğu standa video görüntüleri ile Düzbağ Projesi hakkında bilgilendirme yapılıyor. Broşür ve bilgilendirme kitapçıkları ile vatandaşların bilgilendirildiği standa, ayrıca su ile ilgili tüm detaylar da anlatılıyor. Düzbağ Projesi'ni Gaziantep'in kurtuluş reçetesi olarak tanımlayan GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Türkiye'nin 2'inci en büyük içme suyu projesi olan "Düzbağ İçme suyu Projesi"nde inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

"61 km ilerleme sağlandı"

1 milyar TL bütçeli Düzbağ İçme suyu inşaatının büyüklüğü ile sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı projelerinden birisi olduğunu yineleyen Sönmezler, "Gaziantep'in can suyu niteliği taşıyan ve şehrin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan dev projenin 135 km'lik isale hattının 61 km'de boru döşeme çalışmaları tamamlandı. İsale hattı şehre doğal eğimle su temin edilebilmesi açısından büyük öneme sahip" diye konuştu.

Sönmezler, projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması için bütün platformlarda çalışmaların kesintisiz ve aynı yoğunlukla sürdürüleceğini ifade etti. - GAZİANTEP