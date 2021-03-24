Gareth Bale Tottenham Hotspur'daki Geleceği Hakkında Konuştu
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Gareth Bale Tottenham Hotspur'daki Geleceği Hakkında Konuştu

24.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:24

Galler'li yıldız Gareth Bale Spurs'deki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bale, Real Madrid ile 1 sene daha sözleşmesinin olduğu ve hedefinin Madrid'e geri dönmek olduğunu söyledi.

Galler'li yıldız Gareth Bale Spurs'deki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bale, Real Madrid ile 1 sene daha sözleşmesinin olduğu ve hedefinin Madrid'e geri dönmek olduğunu söyledi.

Gareth Bale Tottenham Hotspur'daki Geleceği Hakkında Konuştu

Kaynak: Dugout

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