Garanti BBVA salgından etkilenen müzik sektörüne destek vermeye devam ediyor
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Garanti BBVA salgından etkilenen müzik sektörüne destek vermeye devam ediyor

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Garanti BBVA salgından etkilenen müzik sektörüne destek vermeye devam ediyor

Garanti BBVA'nın, salgından en fazla etkilenen sektörlerden olan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Garanti BBVA ile Sesini Aç" serisi devam ediyor.

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Garanti BBVA'nın, salgından en fazla etkilenen sektörlerden olan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği "Garanti BBVA ile Sesini Aç" serisi devam ediyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın, YouTube'dan yayınladığı müzikli sohbet serisinin yeni konuğu Ceylan Ertem oldu.

Ceylan Ertem, yetenekli sanatçıların katkı sağladığı 7 albümün ardından, son albümü Dünya Heveslisi'ni müzikseverlerin beğenisine sundu. Babylon'da çekilen ve İpek Atcan'ın sunuculuğunu üstlendiği müzikli sohbet serisinde sahne alan Ceylan Ertem bir ilke imza atarak "Ne Güzel Gün" şarkısını saksafonist Korhan Futacı ile birlikte seslendirdi.

Salgın döneminde de kültür sanata verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA, sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak için dijital alanda hayata geçirdiği "Garanti BBVA ile Sesini Aç"ta müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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