Garanti BBVA Partners Meetup serisi Waya Quiviger ile devam ediyor
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Garanti BBVA Partners Meetup serisi Waya Quiviger ile devam ediyor

Garanti BBVA Partners Meetup serisi Waya Quiviger ile devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Garanti BBVA Partners Meetup serisinin Sosyal Girişimciler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi? başlığı ile gerçekleştirilen bu ayki etkinliğinin konuğu Waya Quiviger oldu.

Garanti BBVA Partners Meetup serisinin Sosyal Girişimciler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi? başlığı ile gerçekleştirilen bu ayki etkinliğinin konuğu Waya Quiviger oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma programı, IE Business School iş birliği ile Meetup serilerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlayan seriyle katılımcıların girişimciliğe dair birbirinden farklı konular hakkında fikir sahibi olması amaçlanıyor.

Dijital olarak gerçekleşen etkinlik, Sosyal Girişimciler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi? başlığı ile girişimcilerle buluştu.

Sosyal girişimcilerin bulduğu yenilikçi çözümlerden bahsedilen etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için eğitime erişim, temiz su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve temiz enerji üretimi gibi birçok hedefe ulaşmada sosyal girişimlerin rolünün önemi vurgulandı.

Etkinliğin konuşmacısı ise IE School of Global and Public Affairs de Yönetim ve Sürdürülebilir Kalkınma profesörü olan ve Transatlantik İlişkiler Girişimi'nin İcra Direktörü olarak görev alan Waya Quiviger oldu.

Lisans eğitimini McGill Üniversitesi'nde ticaret alanında tamamlayan Waya Quiviger'ın ilgilendiği araştırma konuları arasında sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetim yer alıyor.

Garanti BBVA Partners, Meetup serisiyle 2021 yılı boyunca, farklı konu başlıkları ve konuşmacılarla birçok katılımcıya erişmeyi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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