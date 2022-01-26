Garanti BBVA'nın uçuran kartı Shop&Fly 3 yılda 285 milyon TL değerinde mil kazandırdı

Shop&Fly, kart sahiplerine bugüne kadar yaklaşık değeri 285 milyon TL değerinde 28,5 milyar mil kazandırdı. Yüzbinlerce uçak biletini kart sahipleriyle buluşturan Shop&Fly'ın kazandırdığı mil miktarının 15 milyar mili, diğer bir ifadeyle yaklaşık 152 milyon TL'lik kısmı kart sahipleri tarafından kullanıldı. 3 yıl boyunca BonusFlaş üzerinden 450'den fazla kampanyaya katılan kart sahipleri daha çok mil kazanma ayrıcalığını yaşadılar. BonusFlaş üzerinden her ay yapılan onlarca kampanyayla binlerce mil kazanmaya devam edecek olan kart sahipleri her ay 7500 TL alışveriş yaparak alışverişlerinden en az 7500 mil, kampanyalara katılarak da ekstra 10.000 mil kazanarak yılda 5 yurt içi gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansını yakalayabiliyorlar.

Shop&Fly ile kazanılan miller uçuş dışında otel, araç-ev-tekne kiralama gibi seyahat hizmetleri için de kullanılabiliyor. Seyahat hizmetlerinin yanısıra kazanılan miller yine bu kapsamda, 1 TL'ye 100 mil olacak şekilde, belirli markalarda yapılan alışverişlerde de kullanabiliyor, Garanti BBVA üye işyerleri olan Petrol Ofisi ve Shell istasyonları ile Beymen, Beymen Club, MediaMarkt ve Migros mağazalarında da mil harcaması yapılabiliyor. Shop&Fly sahipleri ayrıca Türkiye çapında anlaşmalı 52 restoranda da indirim imkânı yakalıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Pazarlama-Ürün Yönetimi ve Pazar Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Erdur "Yaklaşık 3 yıl önce müşterilerimizin kullanımına sunduğumuz Shop&Fly bu sürede oldukça büyük ilgi gördü. Uçmayı kolay hale getiren kartımız sayesinde müşterilerimize üç yıl boyunca çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunduk. Geriye dönüp baktığımızda, kart sahiplerine bu kadar kısa sürede 285 milyon TL'lik bir değer yarattığımızı görüyoruz. Shop&Fly kredi kartını tercih ederek daha fazla mil kazanmak isteyen müşterilerimiz, bu kazanımlarını ister seyahatleri isterlerse de alışverişleri için kullandılar ve kullanmaya devam ediyorlar. Shop&Fly ayrıcalıklarıyla seyahatseverlerin seyahat ve alışveriş deneyimini üst seviyeye taşımaya, kazandırdığımız millerle önümüzdeki dönemde de fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Shop&Fly ile en çok uçulan 5 destinasyon

Son derece şeffaf ve anlaşılır mil kazanım koşulları ile kart sahipleri istedikleri yere, istedikleri havayolu şirketi ile dilerlerse alan vergilerini de milleri ile ödeyerek kolayca uçtular. Bugünekadar en çok uçulan destinasyonlar İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Adana oldu.

Kart sahipleri www.shopandfly.com.tr web sitesinden seyahatlerini kolayca planlayabiliyor, mil kazanımından ekstra ayrıcalıklara ve ürün özelliklerine kadar Shop&Fly ile ilgili tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

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