Garanti BBVA'nın "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile bankaya gitmeden Bonus sahibi olmak çok kolay!

Türkiye'nin en sevilen kredi kartı Bonus'un yeni kampanya platformu "Komşunun Bonusu" dizisinin yeni filminde, "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile bankaya gitmeden Bonus sahibi olmanın kolaylığı anlatılıyor.

Yeni filmde Bonus sahibi olmayan aile, komşularının akşam normal halleriyle eve gelip ertesi sabah hiç evden çıkmadan nasıl bir anda Bonus kafa şeklinde Bonuslu olduklarını merak ediyor. Komşularının "Temassız Müşteri Olma Teknolojisi" ile bankaya gitmeden evden Bonus alarak anında alışveriş yapıp fırsatlardan yararlandıklarını duyduklarında da şaşkınlıkları bir kat daha artıyor. Bonuslu komşuların 'imajlarına uymuyor' diye Bonuslu olmamakta ısrar eden çifte jest olsun diye Bonus saçı sipariş etmeleri ise Gupse Özay'ın canlandırdığı kıskanç komşuyu çileden çıkarırken, imaj problemi olan eşini de alınganlık krizine sokuyor.

Başrollerinde Gupse Özay, Kaan Urgancıoğlu, Nağme Önal ve Murat Kılıç'ın rol aldığı Bonus'un eğlenceli yeni reklam filmi Alametifarika imzasını taşırken, filmin yönetmenliğini Serdar Erener üstleniyor..