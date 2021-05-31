Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi
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Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) erkekler kategorisinde Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin (BGL) erkekler kategorisinde Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

TOFAŞ, rakibi karşısında ilk yarıyı 38-33 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 70-70 tamamlandı. Fenerbahçe Beko, uzatma bölümünün son saniyesinde bulduğu basketle rakibini 81-80 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileri de izledi.

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Organizasyonda ikinci olan TOFAŞ'a ise şiltini Garanti BBVA Sponsorluk Yöneticisi Zeynep Çömez ve Garanti BBVA Sponsorluk Müdürü Ali Baras takdim etti.

Ligin 2020-2021 sezonunda toplam 10 fanus organizasyonu gerçekleştirilirken, erkekler kategorisinde 20 takım ve 340 basketbolcu mücadele etti.

Ligde erkekler kategorisinde Tan Yıldızoğlu (Tarsus Amerikan Koleji), Yiğit Onan (Fenerbahçe Beko), Berke Büyüktuncel (TOFAŞ), Koray Çekici (Empera Halı Gaziantep Basketbol) ve Ahmet Safa Yılmaz (Bahçeşehir Koleji) en iyi beşte yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor oyuncusu Ali Efe Işık 25,1 sayı ortalamasıyla normal sezonun en skorer ismi oldu. Türk Telekom'dan Mevlüt Melih Doğan 14,6 ribaunt ortalamasıyla bu kategorinin zirvesinde bulunurken, asist lideri de Frutti Extra Bursaspor'dan 7,5'lik istatistiğiyle Mithat Can Özalp oldu.

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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